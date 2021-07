Mercato Milan – Romano: “Nessuna trattativa in corso per Coutinho”

Secondo il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, non ci sarebbe nessuna trattativa in corsa tra il Milan e il Barcellona per Coutinho

Enrico Ianuario

Prosegue il lavoro della dirigenza del Milan, alla ricerca di un altro trequartista nonostante il ritorno di Brahim Diaz. Nelle ultime settimane è circolato anche il nome di Philippe Coutinho, fantasista del Barcellona. Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, non ci sarebbe nessuna trattativa in corso tra i rossoneri e il Barcellona per il calciatore brasiliano. "Non ci sono trattative in corso tra Milan e Barcellona per Coutinho, ad oggi, ma Philippe è ancora sul mercato", è quanto si legge sull'account Twitter del giornalista. Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia