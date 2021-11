Mercato Milan – Romagnoli, priorità rinnovo: pronto a dimezzarsi l’ingaggio

Ieri l'incontro tra Mino Raiola e la dirigenza del Milan per il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero vuole rimanere rossonero

La certezza è una sola: Romagnoli vuole rimanere al Milan . E per farlo è pronto ad un taglio importante dell'ingaggio. L'ex Roma, attualmente, guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. Cifra che il Diavolo non può e non vuole mettere sul piatto. Per questo motivo il prolungamento dell'accordo dovrebbe concretizzarsi sulla base di circa 3,5 milioni , vale a dire quasi la metà dello stipendio attuale.

L'incontro di ieri è stato sicuramente positivo, come testimoniano anche le parole dell'agente Mino Raiola all'uscita da Casa Milan. Non è ancora stato trovato un accordo definitivo, ma si continuerà a lavorare nei prossimi giorni prima di un nuovo incontro tra le parti. Romagnoli non è più un titolare fisso del Milan, dal momento che Stefano Pioli sceglie con assiduità la coppia formata da Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Nonostante ciò il numero 13 vuole restare. L'alternativa potrebbe essere la Premier League, ma la priorità resta il rinnovo in rossonero. Da vero capitano. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate