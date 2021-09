Mercato Milan – Romagnoli potrebbe rinforzare la difesa della Lazio | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alessio Romagnoli potrebbe trasferirsi alla Lazio al termine del suo contratto con il Milan

Fede biancoceleste, maglia rossonera. Ormai non è più un segreto che Alessio Romagnoli, capitano del Milan, non sia più un intoccabile. Dopo l'arrivo a gennaio di Fikayo Tomori, il numero 13 ha perso il posto da titolare e Stefano Pioli sembra deciso a dare fiducia alla coppia difensiva composta da Kjaer e, appunto, Tomori. Il suo contratto con il Diavolo scadrà nel giugno del 2022 e non si è ancora trovata la quadra giusta per proseguire la sua avventura in quel di Milanello.