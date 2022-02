Mercato Milan – Romagnoli, c’è l’offerta della Lazio: le ultime / News

Il capitano del Milan Alessio Romagnoli protagonista del mercato. La Lazio ci prova seriamente per l'anno prossimo: ecco l'offerta

Franck Kessie non è il solo calciatore che potrebbe lasciare il Milan a parametro zero a fine stagione. Anche il rinnovo di Alessio Romagnoli è sempre più in salita. Stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira le trattative tra le parti sono ferme dallo scorso novembre. Ad approfittare della situazione potrebbe essere la Lazio, club di cui Romagnoli si è sempre professato tifoso fin da piccolo. I biancocelesti hanno individuato in lui il sostituto di Luiz Felipe e hanno già presentato un'offerta: contratto di cinque anni a 3,2 milioni di euro a stagione più bonus. Si attendono aggiornamenti nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: il numero 13 rossonero è più lontano dal Milan ogni giorno che passa. Le Top News di oggi: parla Stefano Pioli, indizio social di Renato Sanches sul Milan?