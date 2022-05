Mercato Milan – Romagnoli, ipotesi Fiorentina: piace tanto a Pradè

Alessio Romagnoli obiettivo di calciomercato della Fiorentina. Il futuro del capitano del Milan rimane incerto: le ultime news

Dopo aver alzato il trofeo scudetto da capitano, continuano le incertezze per quanto riguarda il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza a fine giugno e, al momento, non sembrano esserci novità su una sua permanenza in rossonero. Come noto la Lazio è sulle sue tracce, ma non c'è ancora accordo sulle cifre. E allora attenzione ad una nuova ipotesi.