Mercato Milan – Roma, effetto Mourinho: Vlahovic nel mirino / News

Le ultime sul mercato del Milan. Il grande obiettivo Dusan Vlahovic nel mirino della nuova Roma di Josè Mourinho. Il punto

Non c'è ombra di dubbio che Dusan Vlahovic diventerà un vero e proprio oggetto del desiderio per diversi club. Il serbo, dopo alcune stagioni che hanno segnato la sua crescita, è definitivamente esploso nel corso di questo campionato. La Fiorentina non ha nessun dubbio su di lui e vorrebbe presto rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2023. Tra le pretendenti al classe 2000 c'è sicuramente il Milan, che vorrebbe affiancarlo all'idolo Zlatan Ibrahimovic così da designarlo come suo erede naturale. Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', però, c'è da porre l'attenzione nei confronti della Roma. L'arrivo di José Mourinho è sicuramente garanzia di investimenti per cercare di alzare l'asticella delle ambizioni del club. In tal senso ecco proprio il nome di Vlahovic, con i giallorossi che avrebbero avviato una fitta rete di contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione. La Fiorentina sarà un osso duro e continua a chiedere non meno di 60 milioni di euro. Intanto, sul fronte mercato, il Milan resta vigile su un top player assoluto >>>