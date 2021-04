Mercato Milan – Ritorno di fiamma per Amrabat: tentativo in estate?

Le ultime sul mercato del Milan. Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ancora in orbita rossonera dopo l'interesse in passato

Regna ancora un po' di confusione in casa Fiorentina, dopo le dimissioni di Cesare Prandelli e il ritorno in panchina di Giuseppe Iachini. Quest'ultimo, contro il Genoa, non ha modificato di tanto la squadra del suo predecessore, per non stravolgere di troppo una squadra che sta faticando molto in questa stagione. In occasione del match contro l'Atalanta, secondo quanto riferisce 'Il Corriere Fiorentino', ci sarà qualche modifica sull'assetto tattico. In tal senso, ecco che Sofyan Amrabat potrebbe tornare titolare. Il marocchino cerca il rilancio con la Viola, ma attenzione alle voci per la prossima estate, che parlano di un ritorno di fiamma del Milan: i rossoneri, infatti, avevano già mostrato interesse nei confronti del calciatore ai tempi de Verona. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è.