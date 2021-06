Mercato Milan – Riscatto Tonali: ecco chi può finire in cambio al Brescia

Il Milan vuole riscattare Sandro Tonali dal Brescia. Al posto di parte dei 15 milioni previsti, però, il Diavolo vorrebbe girare un giocatore

Daniele Triolo

Nonostante la prima stagione di Sandro Tonali al Milan non sia stata di certo molto brillante, il club rossonero non ha alcuna intenzione di mollare il centrocampista classe 2000. E, pertanto, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, vuole riscattarne il cartellino a titolo definitivo dal Brescia.

Ad ogni modo, il Diavolo vorrebbe preparare una trattativa al risparmio con il Presidente delle 'Rondinelle', Massimo Cellino. Il Milan, per acquisire Tonali la scorsa estate, ha versato 10 milioni di euro per il prestito. Ora dovrebbe darne altri 15 al club lombardo per rilevare il giocatore definitivamente.

La volontà del Milan è quella, secondo la 'rosea', di inserire un giocatore nella trattativa con il Brescia per abbassare, in parte, il versamento di denaro contante nelle casse della società che ha cresciuto Tonali, lanciandolo nel grande calcio. Inserire calciatori nella trattativa ha un senso: il Brescia ne ha bisogno, il Milan ha una rosa da sfoltire.

I calciatori che, potenzialmente, potrebbero finire alle 'Rondinelle' sono tre: uno è Tommaso Pobega, classe 1999, reduce da una bella stagione in prestito nello Spezia. L'altro è Marco Brescianini, classe 2000, che ha giocato nell'ultima stagione in Serie B nella fila della Virtus Entella. L'ultimo è Lorenzo Colombo, classe 2002, che ha terminato l'ultima annata alla Cremonese, sempre nella cadetteria.

Vedremo chi dei tre potrà essere inserito nell'operazione di calciomercato che porterà Tonali a titolo definitivo al Milan. Quel che è certo è che i rossoneri non molleranno il loro numero 8, che ha giocato 25 gare in Serie A nell'ultima stagione. È un progetto futuro al quale il club meneghino non vuole rinunciare.