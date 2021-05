Mercato Milan – Riscatto Tomori, segnali negativi dal Chelsea: niente sconto

Le ultime sul mercato del Milan, che cerca uno sconto sul riscatto di Fikayo Tomori. Niente da fare, il Chelsea non molla

Non c'è nessun dubbio che Fikayo Tomori sia una delle sorprese più belle del Milan di questa stagione. Arrivato in punta di piedi, il difensore inglese ha sbaragliato la concorrenza e si è conquistato un posto da titolare a suon di prestazioni convincenti. La società rossonera non ha nessun dubbio: il giocatore va riscattato, ma sarebbe gradito uno sconto sui 28 milioni pattuiti in fase di accordo. Sconto che, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', sarà quasi impossibile da ottenere. Il Milan, infatti, è in contatto con i 'Blues', ma è arrivato un secco no a questa precisa richiesta. I sei mesi di Tomori non sono passati di certo inosservati; per questo motivo ci sarà da sborsare bottino pieno se davvero si vuole trattenere il classe 1997. Intanto il Milan ha ufficializzato Mike Maignan: il comunicato