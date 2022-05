Mercato Milan – Riscatto Florenzi sempre più vicino: lui vuole restare

Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan, sempre più vicino al riscatto. Il classe 1991 vuole rimanere in rossonero

In occasione della vittoria contro il Verona Alessandro Florenzi ha sigillato la partita, chiudendola definitivamente sul 3-1 a favore del Milan. Entrato al posto di un Davide Calabria non in serata, il classe 1991 si è reso protagonista di un'azione bellissima, chiusa con un diagonale forte e preciso sul palo lontano. Florenzi, senza dubbio, rappresenta un'alternativa di lusso al titolare Calabria.