Mercato Milan – Rinuncia a Simakan: matrimonio rinviato all’estate?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Carlo Laudisa sulla Gazzetta, il Milan potrebbe rinviare all’estate l’acquisto di Mohamed Simakan. Secondo il giornalista della rosea, infatti, il club rossonero avrebbe preso la decisione di rinunciare momentaneamente al difensore marsigliese visti i due mesi di stop per l’intervento al ginocchio. Così Massara e Maldini vireranno su Fikayo Tomori, difensore anglo-canadese del Chelsea, per gennaio e poi tornare su Simakan in estate.

Dalla Germania, danno per fatto il passaggio del classe 2000 al Lipsia, ma secondo Laudisa il Milan avrebbe avuto rassicurazioni dal giocatore e dal suo entourage: Mohamed aspetta con fiducia la chiamata milanista. Certo poi tutto nel mercato può cambiare da un momento all’altro..

