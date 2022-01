Mercato Milan – Rinnovo Theo Hernandez vicino con stipendio triplicato

Le ultime sul mercato del Milan. Il rinnovo di Theo Hernandez è sempre più vicini: mancano solo gli ultimi dettagli prima della firma

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si è concentrato sul presente e sul futuro di Theo Hernandez . Il francese si è reso protagonista di un avvio di 2022 scoppiettante dopo qualche mese di difficoltà dovuto anche al Covid. Theo è il primo difensore del campionato italiano ad andare in doppia cifra per partecipazioni attive sui gol del Milan. Considerando tutte le competizioni giocate, il numero 19 ha realizzato già 4 reti e 7 assist.

C'è un altro aspetto da considerare: la fascia di capitano gli ha dato sicuramente un altro tipo di responsabilità. Contro lo Spezia, quest'oggi, la indosserà per la quarta volta consecutiva. Un gesto della società che ha voluto sottolineare quanto si creda nella sua qualità. Altra importante testimonianza in tal senso sono i discorsi sul suo rinnovo di contratto. La trattativa è a buon punto, gli incontri con l'agente del giocatore sono frequenti e si stanno ultimando i dettagli prima della firma, come i bonus legati agli obiettivi individuali e di squadra. Lo stipendio sarà triplicato, in quanto attualmente Theo percepisce solamente 1,5 milioni di euro, con la lunghezza del contratto verrà estesa di altre due stagioni rispetto all’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2024.