Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: al momento tutto fermo

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano ha un contratto in scadenza a giugno, ma al momento non ci sono novità. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, non c'è ancora l'accordo sull'ingaggio, visto che il club rossonero ha offerto al difensore un nuovo contratto con un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale. Non ci sono stati segnali, quindi la sensazione è che si vada verso l'addio al termine della stagione. Intanto sta per arrivare un bomber che vuole solo il Diavolo.