Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli: la richiesta del difensore

Le ultime news sul calciomercato del Milan: tutto fermo per il rinnovo di Alessio Romagnoli. C'è ancora distanza tra le parti

Il Milan sul calciomercato pensa al rinnovo di Alessio Romagnoli.Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla trattativa, che al momento è in stand-by. Il capitano rossonero, autore di una grande prova contro la Lazio in Coppa Italia, chiede 3,5 milioni di euro più bonus per rinnovare, mentre il Milan ne offre tra i 2,8 e i 3. La distanza non è poi così ampia, ma al momento non sembrano esserci stati dei passi avanti. Vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime settimane. Intanto due giocatori lasciano un indizio social.