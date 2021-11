Mercato Milan – Rinnovo Pioli: tre le ipotesi sulla durata del contratto

Il rinnovo di Stefano Pioli è imminente. Vanno però sistemati gli ultimi dettagli: ecco la possibile durata del contratto

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Stefano Pioli. Il matrimonio con il Milan si farà, è soltanto questione di tempo. Viste le trasferte contro Fiorentina e Atletico Madrid l'annuncio non sarà imminente, ma potrebbe slittare alla fine della prossima settimana. Ancora però bisogna trovare la quadra definitiva sui numeri e, soprattutto, sulla durata del nuovo contratto. Le ipotesi sono tre: rinnovo annuale, prolungamento annuale con opzione già scritta per la stagione successiva e rinnovo biennale. L'ingaggio varierà di conseguenza, da 3 milioni a 3,5 a stagione. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate