Mercato Milan – Rinnovo Leao, contatti continui con Mendes: c’è fiducia

Non solo Theo Hernandez, il Milan sta lavorando anche ai rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Le ultime sul portoghese

La crescita e l'importanza di Rafael Leao per il Milan sono sotto gli occhi di tutti. Il portoghese, da diversi mesi, è diventato uno degli intoccabili di Stefano Pioli e forse il giocatore più decisivo. Grazie ai suoi strappi i rossoneri riescono a cambiare passo e a far male agli avversari in maniera importante. È impossibile dunque far finta di nulla, serve al più presto il rinnovo con adeguamento di ingaggio. Stando a quanto riferisce il 'Corriere della Sera' i contatti tra il Milan e il suo agente Jorge Mendes sono continui. Inoltre, nonostante la firma non sarà imminente, si respira il giusto clima di fiducia e ottimismo. Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.