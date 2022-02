Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie lontano: l’ivoriano flirta con il Barça

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie è sempre più lontano dal club rossonero. L'ivoriano flirta con il Barcellona

Il Milan sul calciomercato è destinato a perdere Franck Kessie. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ormai parliamo di un lungo addio tra l'ivoriano e il Diavolo che si concretizzerà a giugno. Le speranze che si trovi un accordo per il rinnovo diventano sempre più basse. Il centrocampista dunque si libererà a parametro zero e diventerà un piatto prelibato per molti club come Juventus, Inter, club di Premier League e soprattutto il Barcellona.