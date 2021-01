Mercato Milan – Rinnovo Donnarumma, la richiesta di Raiola e l’offerta rossonera

Mercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mercato di gennaio esplosivo per il Milan che, ufficializzato Soualiho Meité, sta per tesserare Mario Mandzukic (che ha già effettuato le visite mediche) e Fikayo Tomori del Chelsea. Oltre alle operazioni in entrata, il club rossonero deve risolvere anche i rinnovi di contratto di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma su tutti. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, per quanto riguarda il portiere rossonero ci sarà ancora da lavorare. Mino Raiola ha già rifiutato la prima offerta da 7 milioni di euro annui e chiede un ingaggio ‘monstre’ di 10 milioni. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice per cercare un accordo, con il Milan che formulerà la nuova proposta da 8 milioni di euro a stagione. Mercato Milan – Colpo a sorpresa, concorrenza spietata per il trequartista. VAI ALLA NOTIZIA >>>