Mercato Milan, rinnovo di Theo Hernandez e derby di mercato

Il calciomercato del Milan è stato molto entusiasmante. Ci sono però belle notizie sul fronte rinnovi e occhio alla prossima estate.

Una sessione di mercato in cui molti si aspettavano che il Milan fosse protagonista, ma finora i rossoneri hanno fatto solo un'uscita e un'entrata. In società si lavora però intensamente sui rinnovi di contratto e ci sono buone notizie. Theo Hernandez, infatti, secondo Mediaset, avrebbe raggiunto un accordo per prolungare fino al 2026 il proprio legame con il club rossonero. Manca solo la firma, che arriverà nei prossimi giorni. Per lui adeguamento dell'ingaggio. Un amore giurato e poi dimostrato.