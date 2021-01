Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, cauto ottimismo: le cifre / News

Mercato Milan, rinnovo Calhanoglu: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oltre al mercato in entrata il Milan ha a che fare con ala situazione legata ai rinnovi di contratto. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, per il prolungamento di Hakan Calhanoglu filtra cauto ottimismo da entrambe le parti. Contatti continui tra la dirigenza rossonera e l’agente Gordon Stipic per far quadrare i conti. Il noto quotidiano, inoltre, riferisce che l’intesa definitiva potrebbe arrivare sulla base di un ingaggio di 4,5 milioni di euro annui fino al 2025. Franck Kessie ha rilasciato una bella intervista a ‘Il Giornale’: clicca qui per leggere le sue dichiarazioni >>>