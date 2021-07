Mercato Milan – Rinnovo Calabria, arrivano i dettagli: ecco le cifre / News

Le ultime sul mercato del Milan. Emergono tutti i dettagli dell'accordo ormai raggiunto con Davide Calabria per il rinnovo. Ufficiale domani?

Dopo aver perso a parametro zero sia Gianluigi Donnarumma che Hakan Calhanoglu, il Milan ha raggiunto l'accordo con Davide Calabria per il rinnovo. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' le parti hanno raggiunto un accordo fino al 2025, prolungando di ulteriori 3 anni il precedente contratto, in scadenza nel 2022. Il terzino destro rossonero andrà a guadagnare ben 2,6 milioni di euro a stagione. L'ufficialità è attesa, probabilmente, nella giornata di domani. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud a un passo, offerta del Milan per Isco