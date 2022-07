Mercato Milan – Rinnovo Bennacer, accordo vicino: le ultime / News

Non solo calciomercato in entrata per il Milan, che segue in primis Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech. Sistemare la trequarti, infatti, è la grande priorità rossonera in questa sessione. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, pongono sempre lo sguardo a 360 gradi e non dimenticano la situazione rinnovi. Se per quello di Rafael Leao non ci sono novità da segnalare, non si può dire lo stesso sul fronte Ismaël Bennacer.