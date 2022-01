Calciomercato Milan – Ben avviati i rinnovi di Leao e di Bennacer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: dopo il rinnovo di Theo Hernandez ci sarà quello di Rafael Leao e di Ismael Bennacer

Il Milan sul calciomercato lavora ai rinnovi di contratto. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è molto vicino al prolungamento di Theo Hernandez: Il nuovo stipendio del francese sarà più che raddoppiato rispetto a quello attuale, passando in pratica dal milione e mezzo a quattro netti più bonus. Un riconoscimento che il Milan vuole fare a Theo Hernandez per la sua crescita in questi anni. E' chiaro che l'ex Real Madrid sarà sempre di più al centro del progetto, con la possibilità di diventare capitano rossonero nei prossimi anni.