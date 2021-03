Mercato Milan – Rinnovi: Calhanoglu vicino, Ibra in dubbio, Donnarumma lontano

Mercato Milan, il punto sui rinnovi

L’edizione odierna di ‘SportMediaset’ ha fatto il punto sui rinnovi del Milan. Tra Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, il turco sembra quello più vicino alla firma. Dopo un periodo di iniziale resistenza, il numero 10 sembra ormai in procinto di accettare la proposta rossonera di 4,5 milioni di euro a stagione, quasi il doppio di quello che percepisce al momento (2,5). Situazione difficile da decifrare quella relativa ad Ibrahimovic, che ha sempre sostenuto di voler aspettare la fine della stagione per valutare le sue condizioni fisiche. Paolo Maldini ha aperto al suo prolungamento, ma bisognerà attendere.

La trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma non è invece a buon punto. La distanza tra la richiesta di Mino Raiola (10 milioni di euro) e la proposta del Milan (7) è decisamente ampia. Inoltre appare lontano anche l’accordo sugli anni di contratto: l’agente chiede massimo un biennale, la società vuole un quadriennale. Per questa serie di motivi Gigio, al momento, è molto lontano dal Milan. Intanto il Milan pensa al calciomercato: dall’Inghilterra arriva il vice di Bennacer