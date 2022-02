Mercato Milan – Il retroscena: sondato Singo prima di affondare per Florenzi

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, in estate il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Wilfried Singo del Torino

Wilfried Singo è uno dei tanti calciatori tenuti sotto d'occhio dalla Juventus. I bianconeri, dopo aver acquistato Vlahovic, vorrebbero costruire una squadra composta da giovani talenti ma, allo stesso tempo, pronti per rendersi protagonisti con una maglia importante come quella bianconera. In vista della partita di questa sera contro il Torino, Cherubini e Arrivabene potrebbero vedere da più vicino il classe 2000. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', in estate il Milan aveva chiesto informazioni per l'ivoriano prima di affondare il colpo per Alessandro Florenzi. Una trattativa che non è praticamente mai iniziata con il club di Urbano Cairo in quanto chiede circa 18 milioni di euro per cedere Singo.