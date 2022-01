Mercato Milan – Retroscena Lazetic: la Sampdoria aveva chiesto il prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Sampdoria avrebbe chiesto al Milan il prestito del neo acquisto Marko Lazetic

Marko Lazetic è stato, di fatto, l'unico acquisto in entrata del Milan. Come vi abbiamo già raccontato, l'attaccante arriva dalla Stella Rossa a titolo definitivo per cinque milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club di Belgrado. Oltre ai rossoneri, anche il Torino aveva mostrato interesse nel classe 2004 salvo poi tesserare Pietro Pellegri. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com' una volta ufficializzato il passaggio in rossonero, la Sampdoria avrebbe chiesto in prestito proprio Lazetic. Richiesta rifiutata dal club di via Aldo Rossi che ha deciso di puntare sul talento serbo per questa seconda parte di stagione. Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.