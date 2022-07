Mercato Milan – Sanches eterno indeciso: la pazienza rossonera non è infinita

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, parla dell'obiettivo di calciomercato del Milan Renato Sanches. Il Diavolo, come noto, segue il giocatore da diversi mesi, dopo aver tentato un affondo già dalla scorsa sessione di gennaio. I mesi che hanno portato allo scudetto sono serviti per tenere vivi i colloqui, che sembravano il preludio ad un matrimonio ormai destinato a celebrarsi. E invece ecco l'inserimento del Psg che ha mischiato le carte in tavola e rimesso tutto in discussione.