Mercato Milan – Renato Sanches-Roma, via due big per finanziare l’acquisto

Renato Sanches è un obiettivo di mercato del Milan. Il portoghese piace anche alla Roma, che pensa ad una doppia cessione: le ultime news

Ormai non ci sono più dubbi: Franck Kessie lascerà il Milan a parametro zero. Il centrocampista ivoriano ha già svolto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà al Barcellona per le prossime stagioni. I rossoneri, da tempo, hanno messo Renato Sanches in cima alla lista dei desideri come suo sostituto e lo stanno seguendo con attenzione. Nella sessione invernale di calciomercato, inoltre, la dirigenza ha fatto un tentativo last minute per provare ad anticipare la concorrenza e portarlo a Milanello con sei mesi di anticipo. Niente da fare, perché il poco tempo a disposizione e le richieste d'ingaggio del portoghese non hanno permesso che l'operazione andasse a buon fine.