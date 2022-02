Mercato Milan – Renato Sanches, c’era principio d’accordo con il Lille

Le ultime sul mercato del Milan. C'era un principio d'accordo con il Lille per Renato Sanches, ma il giocatore ha sparato alto

Milan completamente immobile sul mercato a gennaio? La risposta è no. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', infatti, la dirigenza rossonera ha fatto un tentativo concreto per Renato Sanches. C'era un principio d'accordo con il Lille, ma il portoghese ha sparato alto sull'ingaggio. Questo il resoconto del giornalista di 'Sky Sport' Manuele Baiocchini: "Il Milan ha fatto un'offerta al Lille, le parti potevano andare avanti. C'era un principio d’accordo sui 25 milioni di euro, ma Renato Sanches sembra che abbia richiesto tanti soldi. Non c’era tempo, se ne riparlerà. Oltre a comprare il sostituto di Kessie, il Milan deve trovare un difensore di grande livello se non due se non dovesse rinnovare Romagnoli. I nomi di Sven Botman e Gleison Bremer rimangono sul taccuino". Le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva, recupero Tomori, rinnovo Bennacer e tanto altro