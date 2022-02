Mercato Milan – Renato Sanches, il Lille fissa il prezzo: le ultime / News

Renato Sanches è un obiettivo di mercato concreto del Milan per la prossima stagione. Il Lille fissa il prezzo: ecco quanto costa

Renato Sanches è uno dei grandi obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione. L'addio praticamente annunciato di Franck Kessie a parametro zero impone la ricerca di un sostituto, che i rossoneri hanno individuato proprio nel portoghese. C'è già stato un tentativo concreto nella sessione di gennaio, ma il poco tempo a disposizione non ha permesso che l'operazione andasse in porto. Ma quanto costa Renato Sanches? Stando a quanto riferisce 'A Bola' il Lille può accontentarsi di 20 milioni di euro per lasciare andare il centrocampista. Considerato il livello del giocatore e le valutazioni attuali si tratta di una cifra non certo proibitiva. I contatti tra il Milan e Jorge Mendes intanto continuano e sono sempre positivi. Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>