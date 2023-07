Mercato Milan – Reijnders è un tuttofare: regia, passaggi e gol

Il centrocampo del Milan è il reparto più toccato da questa sessione di mercato e l'arrivo di Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 dall'AZ Alkmaar va in questa direzione. Stasera sarà in città e quindi è il momento di scoprirlo. Tuttosport ne traccia le caratteristiche, indicandolo come un centrocampista completo. Utile soprattutto in fase di possesso, può essere utilizzato sia come regista in fase iniziale di azione che negli ultimi metri di campo. È tra i primi dieci giocatori del campionato olandese per passaggi effettuati, con l'88,8% di questi riusciti. Compie inoltre 7,6 passaggi progressivi a partita. Insomma, numeri eccellenti.