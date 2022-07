Mercato Milan – Dalla Francia: “PSG, Sanches atteso entro mercoledì”

Non arrivano segnali incoraggianti in merito alla trattativa tra il Milan e il Lille per Renato Sanches. Stando a quanto riferisce 'L'Equipe', Luis Campos, direttore sportivo del PSG, vorrebbe completare l'acquisto del portoghese entro mercoledì, giorno in cui i parigini torneranno ad allenarsi al Camp des Loges. Nonostante la chiara volontà del club di chiudere il prima possibile questo affare, al momento la trattativa con il Lille non procede.