Mercato Milan – Psg accelera per Thuram. Via libera per Renato Sanches?

Dopo l'addio di Franck Kessie , il Milan deve trovare un suo sostituto sul mercato. Il profilo individuato ormai da mesi è quello di Renato Sanches del Lille. Sembrava una formalità il suo passaggio in rossonero, ma l'inserimento del Psg ha complicato il tutto. I francesi offrono più soldi, ma i rossoneri non mollano la presa. Che l'abbia fatto invece il club di Al Khelaifi?

Stando a quanto riferisce 'L'Equipe' il Psg avrebbe accelerato su Khephren Thuram, centrocampista del Nizza. Christophe Galtier, che lo ha avuto a Nizza, vorrebbe continuare a lavorare con il giocatore anche in vista della sua nuova esperienza. Una notizia, inevitabilmente, collegata alla questione Renato Sanches. Qualora i parigini dovessero chiudere per Thuram, infatti, difficilmente metterebbero le mani sul portoghese dopo aver già preso Vitinha e contando in rosa già tantissimi centrocampisti. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>