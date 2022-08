Mercato Milan – PSG disposto a pagare parte dell’ingaggio di Diallo

Intervenuto durante il TG di 'Sportmediaset', Daniele Miceli ha parlato dei movimenti in entrata del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Avanza prepotentemente per la difesa del Milan, Diallo del PSG. I francesi sono pronti a dare una mano ai rossoneri nel pagare i 6 milioni di ingaggio che il giocatore percepisce attualmente. Sempre apertissimo il casting per il centrocampista. Raphael Onyedika del Midtjylland è sempre uno dei favoriti. Ieri la sua squadra è stata eliminata nei preliminari di Champions League. Rossoneri che però hanno fatto anche un sondaggio per Ivan Ilić dell’Hellas Verona". Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?