Mercato Milan – Problemi fra Gavi e il Barca: rossoneri pronti al colpo

Le problematiche economiche del Barcellona potrebbero pesare sul mercato: il Milan avrebbe infatti messo gli occhi su Gavi, in scadenza nel 2023.

E' il caso del Barcellona , da tempo alle prese con problemi finanziari che ne stanno minando le prospettive. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, anche il giovane Gavi potrebbe salutare.

Il centrocampista classe 2004, autentica promessa del calcio mondiale, ha un contratto in scadenza nel 2023 ed il Milan potrebbe provare ad inserirsi.

Il noto quotidiano sottolinea però come, in caso di addio, in vantaggio su Gavi ci sia il Liverpool, da tempo sulle sue tracce.