Mercato Milan – Prima Tanganga, poi il prestito di Gabbia: le soluzioni

Matteo Gabbia , centrale classe 1999 del Milan , è pronto ad andare a giocare con continuità. Secondo quanto raccolto da TMW è la Sampdoria di Giampaolo la squadra in pole per il difensore, che arriverebbe in blucerchiato in prestito secco . I rossoneri, prima di dare il via libera alla cessione, aspettano un altro innesto per il reparto arretrato.

Tanti i nomi accostati ai rossoneri nelle ultime settimane, anche tra i difensori. Il preferito rimane Japhet Tanganga del Tottenham, per il quale è in programma un nuovo incontro in questa settimana. Il Milan vorrebbe l'inglese in prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs chiedono più garanzie. Non è escluso un accordo a metà strada, ovvero un prestito con obbligo. Si respira comunque ottimismo per la chiusura della trattativa. A quel punto, come dicevamo, Matteo Gabbia lascerebbe il Milan per andare a giocare in prestito: su di lui non solo la Sampdoria, ma anche Empoli, Bologna e Udinese. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.