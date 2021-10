Mercato Milan – Prima offerta del Diavolo per il rinnovo di Theo Hernandez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe presentato la prima offerta di rinnovo al terzino Theo Hernandez

Il Milan prova a giocare d'anticipo e ha già iniziato a farlo un paio di giorni fa rinnovando il contratto ad Alexis Saelemaekers. Questa settimana è stato il turno di Simon Kjaer, il quale ha prolungato di altre tre stagioni la sua avventura in rossonero. La dirigenza di via Aldo Rossi adesso è concentrata per rinnovare il contratto ad altri calciatori presenti in rosa, considerati perni della squadra di Stefano Pioli. Tra questi c'è anche Theo Hernandez, terzino in scadenza nel 2024.