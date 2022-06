Mercato Milan – Pobega, conferma e rinnovo: sarà il sostituto di Bakayoko

Tommaso Pobega, dopo una serie di prestiti, è pronto a prendersi il Milan. Sarà il sostituto del partente Tiemoué Bakayoko

Come sottolinea 'Tuttosport' dopo un lungo girovagare Tommaso Pobega è pronto a prendersi il Milan. Il classe 1999 è reduce da 4 stagioni in prestito: Ternana in Serie C, Pordenone in Serie B, Spezia e Torino in Serie A. Un percorso graduale che ha formato il giocatore portandolo a diventare uno dei giovani italiani più interessanti. Nell'ultima stagione granata Pobega si è affermato come un jolly prezioso per Ivan Juric, giocando sia da centrocampista centrale che da mezzapunta di inserimento. Non va dimenticato l'anno in Liguria agli ordini di Vincenzo Italiano in cui ha giocato mezzala.