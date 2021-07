Mercato Milan – Pobega-Atalanta, diritto di recompra inserito nell’affare?

Le ultime sul mercato del Milan. Prosegue spedita la trattativa con l'Atalanta per Tommaso Pobega. Ci sarà un diritto di recompra?

Tanto mercato in entrata per il Milan, ma attenzione anche ai calciatori che potrebbero lasciare il club. Tra questi c'è Tommaso Pobega, che nell'ultima stagione ha ben figurato con la maglia dello Spezia. Una stagione che ha attirato l'attenzione dell'Atalanta, che sta parlando con Paolo Maldini per acquistarlo a titolo definitivo. Secondo quanto riferisce 'L'Eco di Bergamo' il classe 1999 è sempre più vicino alla Dea, ma attenzione ad un possibile inserimento di un diritto di recompra a favore del Milan. Questa sarebbe l'intenzione del Diavolo per non perdere totalmente il controllo sul suo prodotto del settore giovanile. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: ci siamo per Tonali, occhi su Schick