Mercato Milan – Pobega arrivato in sede: si decide il suo futuro (Video)

Le ultime sul mercato del Milan. Il futuro di Tommaso Pobega è ancora tutto da scrivere: il giocatore è in sede per parlare con la dirigenza

Dopo un'ottima stagione trascorsa in prestito con la maglia dello Spezia, Tommaso Pobega è ritornato al Milan. Il futuro del classe 1999, però, è ancora tutto da scrivere. Da settimane si registra il forte interesse dell'Atalanta che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. I rossoneri hanno fissato il prezzo: vogliono 12 milioni di euro. Uno scenario che ha spinto lo stesso calciatore a presentarsi in questi minuti a Casa Milan. Questo il video riportato da 'Radio Rossonera', che mostra l'ingresso del calciatore in sede. Un colloquio con la dirigenza che risulterà definitivo? Potrebbero esserci aggiornamenti nelle prossime ore. Milan, si torna su un vecchio amore per la trequarti: le ultime