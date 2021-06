Mercato Milan – Plizzari sarà il terzo portiere: rientra dalla Reggina

Le ultime sul mercato del Milan. Alessandro Plizzari, portiere rossonero, rientrerà dal prestito alla Reggina. Sarà il terzo portiere

Come accade in ogni fine stagione arriva il momento di tirare le somme. Il Milan, dopo aver conquistato l'accesso alla Champions League, dovrà programmare al meglio acquisti e cessioni. Inoltre, ci sarà da considerare la posizione dei tanti calciatori che rientreranno dai prestiti. Tra questi ci sarà Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 reduce dall'avventura in Serie B con la Reggina. L'addio di Gianluigi Donnarumma porterà con sé anche quello del fratello Antonio, che lascerà libera la casella del terzo portiere. Un ruolo che, secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset', verrà ricoperto proprio da Plizzari. Il calciomercato del Milan entra nel vivo: ecco la strategia di Elliott e Maldini