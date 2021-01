Mercato Milan, Pioli: “Rinnovo Calhanoglu? C’è la volontà di tutti”

Mercato Milan, Pioli sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato della trattativa in corso per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Questo il suo pensiero e la sua speranza: “Credo che ci sia la volontà di prolungare i giocatori in scadenza. Come sempre c’è una trattativa. Io sono qui ad aspettare, ma la volontà credo ci sia da entrambe le parti. C’è positività a far bene, questo è ciò che conta. Vedere giocatori interessati a far bene”. Le parti si riavvicinano? Ecco a quali cifre si può chiudere >>>