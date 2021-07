Mercato Milan – Piace Warren Bondo, classe 2003 del Nancy | PM News

Le ultime sul mercato del Milan. I rossoneri hanno messo nel mirino il giovane talento Warren Bondo, baby talento classe 2003 del Nancy

Lavori in corso continui in casa Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione alla società piace molto Warren Bondo. Il calciatore, 17 anni, doppio passaporto (Francese e Congolese) e nazionale Under 18 della Francia, gioca nel Nancy, dove viene utilizzato di norma come centrocampista di destra. Frederic Massara ha sondato il terreno, ma al momento risulta soltanto una semplice chiacchierata tra la dirigenza rossonera e l’agente del giovane centrocampista. Bondo è un giovanissimo centrocampista fisicato, seppur non altissimo (177 cm) dotato di buona tecnica e personalità, ma soprattutto molto veloce. Dalla Francia ciò che risulta è che il giovane Bondo è entusiasta della chiamata del Milan. Nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali finalmente ufficiale, offerta del Milan per Isco