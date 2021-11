Mercato Milan – Pellegri può partire a gennaio: due club di Serie A su di lui

Le ultime sul mercato del Milan. Nonostante sia arrivato soltanto la scorsa estate, Pietro Pellegri può già partire a gennaio: i dettagli

Pietro Pellegri ha esordito in Serie A a 15 anni e 280 giorni, eguagliando il record di Amadeo Amadei come giocatore più giovane di sempre. Un battesimo da sogno che lasciava presagire ad una carriera brillante. Il Monaco ha deciso di puntare su di lui, ma i tantissimi infortuni non gli hanno praticamente mai permesso di mostrare le sue qualità. Nonostante questo il Milan ha deciso di puntare su di lui in estate e di inserirlo in una rosa che già poteva contare su due giocatori del calibro di Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud. Tra qualche nuovo infortunio e scelte tecniche di Stefano Pioli, Pellegri però ha collezionato la miseria di 82 minuti in campionato. Troppo pochi per essere contento e per meritarsi il riscatto del Milan.