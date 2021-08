Mercato Milan – Pellegatti: “Ramsey, nome nuovo e incredibile” (Video)

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, commenta così i 'rumors' che vorrebbero il Diavolo su Aaron Ramsey della Juventus

Daniele Triolo

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato, attraverso il suo canale su 'YouTube', i 'rumors' di calciomercato che vorrebbero i rossoneri sulle tracce di Aaron Ramsey, centrocampista gallese classe 1990 in uscita dalla Juventus.

"Non mi sarei mai aspettato questa voce di mercato su Ramsey in prestito dalla Juventus - ha esordito Pellegatti -. Fame? Non so se ce l'ha, ha già giocato a grandi livelli. Non mi aspettavo che si diffondesse questa voce. Non ho verificato se interessa al Milan, però Ramsey non me lo sarei mai aspettato".

"Pur essendo un giocatore importante, che ha militato in grandi club e della Nazionale gallese, nella Juventus non ha potuto offrire quella qualità e quella continuità come quelle che servono in quel ruolo - ha continuato Pellegatti nel suo video -. Ramsey trequartista non riesco ad immaginarlo nel Milan, pur essendo di eccellente livello".

"È un giocatore che ha sempre qualche problema, ma che non può mai offrire 5-6 partite di seguito - ha concluso Pellegatti su Ramsey - . Come 'numero 10' sarebbe un giocatore di qualità, che migliorerebbe la rosa. Ma non so quanto servirebbe per il gioco di qualità. È una voce incredibile". Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>