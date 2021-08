Mercato Milan – Pellegatti: “Ecco le cifre per Bakayoko” (Video)

Tiémoué Bakayoko potrebbe tornare al Milan in questo calciomercato estivo. Le ultime notizie dal giornalista sportivo Carlo Pellegatti

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato del possibile arrivo di Tiémoué Bakayoko in rossonero. Per il centrocampista francese, classe 1994, sarebbe un ritorno, visto che ha indossato la maglia del Diavolo già nella stagione 2018-2019: per lui 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia con all'attivo un gol nel derby. Ecco le ultime notizie di Pellegati sul possibile ritorno di Bakayoko a Milano in questo video pubblicato sul suo canale 'YouTube'.