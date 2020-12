Mercato Milan – Pellegatti: “Cessioni Duarte e Musacchio? La situazione”

Mercato Milan, Pellegatti su Duarte e Musacchio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato delle cessioni di Leo Duarte e Mateo Musacchio. Le parole rilasciate sul proprio canale YouTube: "Vedremo nel mercato di gennaio chi sarà il quarto difensore, visto che Duarte e Musacchio non faranno parte dei progetti del Milan nei prossimi mesi. Se qualche club fosse disposto a comprare Duarte per capire il reale valore del difensore brasiliano, il Milan è disposto a venderlo. Mentre per Musacchio il Milan cercherà una cessione non semplice e non facile".