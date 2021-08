Mercato Milan – Pedullà: “Ounas? Il Napoli chiede 18 milioni più bonus”

Le ultime sul mercato del Milan. Alfredo Pedullà ha parlato di contatti con il Napoli per Adam Ounas. Gli azzurri sparano alto sul prezzo

Mancano poco più di 24 ore alla fine del mercato e il Milan sta tentando gli ultimi colpi di coda per completare la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Adam Ounas è uno dei giocatori sul quale la dirigenza sta lavorando nelle ultime ore. Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà i rossoneri hanno sondato il terreno con il Napoli, che però ha sparato alto sulla valutazione dell'algerino. La richiesta è di 18 milioni di euro più bonus. Una cifra altissima che i rossoneri, con ogni probabilità, non saranno disposti a soddisfare. Yacine Adli arrivato a Milano per le visite mediche: segui con noi, LIVE, la sua giornata