Mercato Milan – Pedullà: “Juventus, proposto Kulusevski ai rossoneri”

Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la Juventus avrebbe proposto Dejan Kulusevski al Milan: il punto sulla trattativa

Potrebbe essere un colpo 'last minute' quello di Dejan Kulusevski da parte del Milan. Non c'è ancora una trattiva vera e propria con la Juventus, ma i bianconeri, dopo il grande sforzo economico fatto per acquistare Dusan Vlahovic, adesso hanno necessità di vendere. Secondo Alfredo Pedullà, l'esterno svedese è stato sì proposto ai rossoneri, ma come già anticipato non c'è in corso una trattativa. Secondo il noto giornalista, al momento l'ex Parma non ha dato una risposta definitiva, così come la 'Vecchia Signora' non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto.