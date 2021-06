Mercato Milan – Pedullà: “Berardi, è l’anno giusto per prenderlo”

Le ultime sul mercato del Milan. Alfredo Pedullà ha parlato del possibile passaggio di Domenico Berardi in rossonero. Ecco il punto

Nelle scorse settimane il nome di Domenico Berardi è stato accostato al Milan. Ma quale sarà il futuro del classe 1994? Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà questo è davvero l'anno buono per Berardi di lasciare il Sassuolo. La valutazione dei neroverdi si aggira sui 40 milioni di euro ma, in caso di interesse vero e concreto di qualche club, si troverà una soluzione sulla formula. Su di lui ci sarebbero stati dei timidi sondaggi dall'estero, mentre piace a due club di Serie A in particolare.